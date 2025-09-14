پخش زنده
مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، از افزایش ۲۰ لیتر بر ثانیهای به ظرفیت تأمین آب شهرستان بزمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: از ابتدای سالجاری، با صرف اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریالی، ۲ حلقه چاه عمیق به عمق بیشاز ۲۱۰ متر حفر و تکمیل شده است.
وی بیان کرد: علاوهبر این، یک حلقه چاه دیگر با خرید و نصب پمپ، تجهیز و وارد مدار بهرهبرداری شده که این اقدامات، ظرفیت تأمین آب بزمان را ۲۰ لیتر بر ثانیه افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: شیرآلات معیوب سرچاهی که نقش حیاتی در کنترل فشار خط انتقال و کاهش حوادث و اختلالات آبرسانی دارند، نیز تعمیر و تعویض شدند. همزمان با این اقدامات، برای بهبود کیفیت توزیع آب در شبکه شهری، یک و نیم کیلومتر از شبکه اصلاح شده و مطالعات تکمیلی برای اصلاح و توسعه بیشتر شبکه توزیع توسط مشاور ذیصلاح در حال انجام است.
سرگلزایی گفت: در سالهای اخیر به دلیل ماهیت خاک منطقه، بخشهایی از لولههای اجرا شده دچار خوردگی شدهاند که در زمان تغییر فشار پمپاژ، منجر به بروز حوادث میشود. برای مقابله با این مشکل، آزمایشهای مجدد توسط یک آزمایشگاه معتبر مکانیک خاک انجام شده و عوامل اصلی خوردگی شناسایی شدهاند. همچنین، تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی و تعویض لولهها در مسیرهای بحرانی در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه اصلاح کامل خط انتقال بزمان نیازمند اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است، تأکید کرد: رفع مشکلات تأمین آب بزمان در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد و با وجود محدودیتهای مالی، تلاشهای فنی و اجرایی در این زمینه به طور مستمر و جدی پیگیری خواهد شد.
آب آشامیدنی بزمان از طریق چاههای حفر شده در دشت سمسور، واقع در فاصله بیش از ۴۰ کیلومتری، تأمین میشود، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ این سامانه در ابتدای دهه ۹۰ وارد مدار بهرهبرداری شده بود.