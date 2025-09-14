

در این جلسه ضمن قدردانی از برگزاری برنامه‌های هفته دولت، بر ضرورت آمادگی برای سفر هیئت دولت و جذب کامل اعتبارات عمرانی تأکید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحم د، نشست شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست یدالله رحمانی، استاندار، و با حضور محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، و مدیران ارشد استانی در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.در این جلسه ضمن قدردانی از برگزاری برنامه‌های هفته دولت، بر ضرورت آمادگی برای سفر هیئت دولت و جذب کامل اعتبارات عمرانی تأکید شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این نشست گفت: ۱۸۹ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان جذب نشده است.

سهمگین با اشاره به اینکه کل اعتبارات مصوب ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بود افزود: منهای ردیف‌های بودجه، کل تخصیص اعتبارات، هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان بود که ۱۲ درصد آن جذب نشده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان تنها یک هفته دیگر برای جذب این اعتبار مهلت دارند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ضرر نامشهود در اعتبارات استانی گفت: موضوعی که در محاسبات لحاظ نمی‌شود مربوط به قراردادهای پیمان کاری و تعدیل پرداخت است که باعث کاهش ارزش ریالی اعتبارات می شود.

سهمگین افزود: در طی چند ماه حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات انباشت بوده که ارزش ریالی این اعتبار کم شده است,

وی بیان داشت: اگر پیمانکاران صورت حساب کارکرد را به موقع به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهند ارزش پول افت نمی کند و وظیفه سازمان ها و دستگاه های اجرایی است که اگر پیمانکاران صورت حساب تحویل ندهند به عنوان کارفرما موظف به تهیه صورت حساب هستند.

سهمگین با اشاره به ضعف برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات گفت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات ۱۴۰۳ در تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ لحاظ می شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این جلسه با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به‌صورت ترکیبی ۸۰ درصد ثبتی مبنا(داده هایی که در سامانه ادارات ثبت شده است) و ۲۰ درصد به روش سنتی انجام می شود.

سهمگین افزود: روش ثبتی مبنا بیشتر بر اساس داده های موجود در سازمان ها و نهادها است که اساس آن اجرای طرح جی نف است.

ضرورت پیگیری روزانه برای جلوگیری از برگشت اعتبارات ملی در فرصت باقی

استاندار هم با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در فرصت باقی مانده گفت: حتی یک ریال از اعتبارات نباید برگشت بخورد و در خصوص جذب اعتبارات با هیچ مدیری تعارف نداریم چرا که اعتبارات ملی را با هزاران سختی و مشقت می‌گیرم و برگشت آنها قابل قبول نیست.

رحمانی با بیان اینکه مسئولان متولی باید روزانه نظارت کنند تا اعتبارات برگشت نخورد افزود: همه دستگاه باید برای جذب اعتبارات پای کار باشند چه آنهایی که تاکنون خوب کار کرده و چه آنهایی که خوب کار نکردند.

وی با اشاره به تعیین و تکلیف حضور مدیران شهرستانی گفت: یکی از موانع اصلی پیشرفت طرح ها نبود مدیران در شهرستان‌ها است که تا مدیر بالای سر طرح نباشد کار پیش نمی‌رود.

استاندار با انتقاد از عملکرد برخی مدیران کل اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها در شهرستان ها حدود هفت ماه است که مدیر ندارد و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و توپ را در زمین استاندار نیندازند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید از هم اکنون برای طرح های سفر هیات دولت و دهه فجر برنامه ریزی کنند و طرح های نیمه‌تمام را تکمیل کننند تا نشاط و شادی ایجاد شود.

استاندار با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات گفت: روز سه شنبه دوباره جلسه‌ای در این خصوص تشکیل شود.

رحمانی افزود:گزارش سیمای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای ارائه در سفر دولت به استان آماده شده است.

وی اضافه کرد: جذب به موقع اعتبارات بحران و مسئولیت های اجتماعی و توازن نمایندگان مجلس ضرورت دارد.

استاندار گفت: مدیران استانی باید بدانند وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس ایجاب می‌کند که گزارش های دقیق از عملکرد و پیشرفت طرح ها را در حوزه‌های انتخابیه خود دریافت کنند و بدون داشتن اطلاعات انجام این وظیفه نظارتی به درستی انجام نمی شود.

استاندار با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن هم گفت: در سرشماری کشاورزی یکی از استان‌های برتر کشور در اجرای طرح‌ها بودیم و برای نفوس و مسکن هم دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار هم در این جلسه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع هیات دولت به استان گفت: ضروری است آمادگی کامل برای تعریف طرح ها، تدوین فرآیندها و مشخص کردن انتظارات از این سفر داشته باشیم.

عیسی شهامت، افزود: در جلسات گذشته نیز تأکید کردم که دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهای خود را برای طرح های سفر هیات دولت جدی بگیرند و انتظار می رود تا پایان هفته جاری جمع‌بندی دقیقی از طرح های پیشنهادی ارائه شود.

معاون عمرانی استانداری از ذی‌حسابان دستگاه‌ها خواست در فرصت یک هفته باقی‌مانده، نهایت تلاش خود را برای جذب سریع اعتبارات به کار گیرند.