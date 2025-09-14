به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به تقویت اختلاف فشار در نقشه‌های سطح زمین تا روز چهارشنبه گاهی افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک را در استان انتظار داریم که در برخی ساعات به ویژه در مناطق مستعد و بیابانی باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی خواهد شد.

لطفی افزود: دمای هوا تا صبح روز چهارشنبه روند کاهش نسبی دارد و در این مدت از شدت گرمای هوا کم خواهد شد.

وی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها، عدم حضور در فضای باز برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی تنفسی در ساعت آلودگی و در صورت ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز توصیه می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین و بندان با 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین 17 و37 ثبت شد.

لطفی افزود: همچنین در این مدت سربیشه، حاجی آباد زیرکوه، بشرویه و طبس کاهش دید افقی را گزارش کردند.