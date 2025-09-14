به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: بارش ها در خراسان جنوبی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ اسفند امسال در حد نرمال پیش بینی می شود.

نخعی افزود: دما در این بازه هم در حد نرمال یا نیم تا یک درجه فرا نرمال خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه میانگین بارش امسال از ابتدای سال زراعی تاکنون در استان ۷۰.۹ میلی‌متر است گفت: سال گذشته در این مدت ۱۲۶ میلیمتر و در بلند مدت ۱۲۳.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۴۳ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در بیرجند نیز از ابتدای سال زارعی ۷۳.۶ میلیمتر باران باریده که در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۴۹ کاهش دارد.

نخعی گفت: کمترین بارش در این مدت از شهرستان طبس با ۲۹.۴ میلی‌متر و بیشترین بارش از حاجی آباد زیرکوه با ۱۱۶.۳ میلی‌متر گزارش شده است.

وی همچنین گفت: متاثر از بارش‌های فصلی تابستان شرایط بارش‌های مونسونی هم از پایان شهریور تا نیمه مهرماه در استان محتمل است.

میانگین بارش خراسان جنوبی در زمستان ۶۷.۲ میلی‌متر، بهار ۳۰ میلی‌متر، تابستان نیم میلی‌متر و پاییز ۱۸.۹ میلی‌متر است.