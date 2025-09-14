پخش زنده
نشست کمیسیون پزشکی آکادمی ملی پارالمپیک با حضور مسئولان آکادمی و نمایندگان فدراسیونهای همکار برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست کمیسیون پزشکی آکادمی ملی پارالمپیک با هدف بازنگری و تدوین شاخصهای ارزیابی پزشکی و سلامت ورزشکاران اعزامی به رویدادهای پیش رو از جمله بازیهای کشورهای اسلامی، بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی و بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا، برگزار شد.
در این نشست مریم کاظمیپور، رئیس آکادمی ملی پارالمپیک با همراهی دکتر صدر، دکتر حاکمی، دکتر سعیدی، دکتر طیبی، دکتر رفیعی پور، دکتر موسویان، دکتر براتی، دکتر جمالی و دکتر سعادتیار که به عنوان اعضای کمیسیون و نمایندگان فدراسیونهای همکار در بخش پزشکی در این نشست حضور داشتند، پیرامون اختصاصی شدن ارزیابیهای سلامت متناسب با شرایط ویژه ورزشکاران و نیز توجه خاص برای بررسیهای لازم به منظور حفظ و ارتقا سلامت ورزشکاران گفتوگو و تبادل نظر کردند.