رفع موانع ارزی صادرکنندگان با راهاندازی تالار دوم مبادله
معاون وزیر صمت: با راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در این تالار عرضه و ارزش بالاتری برای ارز خود دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد گفت: با راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، بخشی از صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در این تالار عرضه کنند و از این طریق ارزش بالاتری برای ارز خود دریافت نمایند.
وی افزود: امیدواریم با توسعه و گسترش این روند، بخش بزرگتری از صادرات کشور در مسیر حمایت قرار گیرد و انگیزههای لازم برای توسعه صادرات در شرایط کنونی ایجاد شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر روند صادرات گفت: اگر تالار دوم مرکز مبادله حفظ و توسعه یابد، صادرات کشور افزایش خواهد یافت و اثر مثبت قابل توجهی بر توسعه تجارت خارجی خواهد داشت.
دهقان دهنوی با اشاره به تصمیمات اخیر کمیته ارزی وزارت صمت خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که بیش از سهمیه ارزی واردات خود اقدام به صادرات میکنند، از سهمیه مازاد صادراتی بهرهمند خواهند شد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگانی که از ارز حاصل از صادرات خود استفاده میکنند، از شمول محدودیتهای بهینهسازی ارزی خارج شده و میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
دهقان دهنوی بیان داشت: همچنین بخشی از اختیارات ارزی تا سقف پنج میلیون دلار به مدیران کل استانی تفویض شده است تا مشکلات واحدهای تولیدی و بازرگانی در استانها سریعتر حل و فصل شود.
وی همچنین از اجرای طرحهای پیشران صادراتی خبر داد و گفت: نخستین طرح پیشران صادراتی در استان یزد آغاز شده است و با حمایتها و سرمایهگذاریهای انجامشده، پیشبینی میشود صادرات این واحد تولیدی دو برابر شود. این طرح به عنوان الگویی موفق، قرار است در سایر استانها نیز دنبال شود تا جهشی اساسی در صادرات کشور ایجاد شود.