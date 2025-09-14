رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرکات گفت: امکان ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده هم با ضمانت‌نامه فراهم شده است و فیزیک کالا نباید معطل ارز بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از برخی سیاست‌های خارج از حوزه تجارت خارجی کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه فرآیندهای مربوط به تجارت نباید به سیاست‌های ارزی گره بخورد، اظهار کرد: فیزیک کالا نباید معطل ارز بماند.

محمدعلی دهقان دهنوی در مورد زمان ثبت سفارش، با این توضیح که این فرصت شش ماهه است، اضافه کرد: زمان انتظار بیشتر در صف تخصیص ارز به فرصت زمانی ثبت سفارش اضافه می‌شود.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار در ویرایش ثبت‌سفارش دچار مشکل هستند، تصریح کرد: از سوی سازمان توسعه تجارت طی ارسال نامه به همه دستگاه‌ها اطلاع داده شده که فیلدهای مهم خود در فرآیند ثبت‌سفارش را با ذکر دلایل اهمیت، اعلام کنند و پس از آن بقیه فیلدها الزامی نخواهد بود.

وی یادآور شد: اگر دستگاه‌ها فیلدهای غیرضرور خود را در فرصت تعیین شده اعلام نکنند، همه فیلدهای مربوط به آن دستگاه اجرایی آزاد و اختیاری می‌شود.

معاون وزیر صمت با این توضیح که سازمان توسعه تجارت برای ارتقای شرکت‌های مدیریت صادرات برنامه‌های زیادی در دست اقدام دارد، افزود: از طریق سیستم ارزیابی آمادگی صادراتی، توانمندی صادراتی شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنیم و شرکت‌هایی که از توان صادراتی کافی برخوردار نیستند به شرکت‌های مدیریت صادرات وصل می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های مدیریت صادرات نیز باید توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت سپس در مورد واردات بدون انتقال ارز، با این توضیح که این رویه در قانون ذکر شده‌است، افزود: امکان استفاده از ارز خود در واردات وجود دارد و از سهمیه‌بندی وزارت صمت خارج شده است و فعال اقتصادی می‌تواند خارج از سهمیه‌بندی واردات خود را انجام دهد.

وی افزود: در مورد اینکه باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم شکی نداریم. اما وظایف حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. از جمله سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی یا مقررات. اما ترویج تجارت را بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند انجام دهد و از بخش خصوصی خواسته‌ایم در تأسیس نمایندگی‌های سازمان در خارج از کشور و در مدیریت این محل‌ها نقش داشته باشند.

دهقان‌دهنوی در ادامه افزود: در مورد مهلت واردات، یکی از اشکالات این است که برخی مقررات تبدیل به مصوبات دولت و قوانین مجلس شده است؛ از جمله تمدید مهلت واردات که در مصوبات آمده فقط مشمول واردات مواد اولیه می‌شود. ما با تمهیداتی بازرگانانی را که مواد اولیه وارد می‌کنند به این مصوبه اضافه کردیم. این مصوبه که از سوی ستاد اقتصادی دولت صادر شده، اشکالات دیگری نیز دارد که باید اصلاح شود.

وی افزود: واردات در مقابل صادرات خود، نباید مخدوش شود. از نظر ما صادرکننده‌ای که تولیدکننده است برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود با ارز خودش هیچ مانعی نباید داشته باشد. برای بازرگانان هم مسیر جدیدی باز کرده‌ایم که اگر با تولیدکننده قرارداد منعقد کنند می‌توانند از ارز خود یا از ارز تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید استفاده کنند.

دهقان‌دهنوی همچنین در خصوص بهینه‌سازی ارزی، گفت: من هم از روز اول با طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی مخالف بودم و روش آن را درست نمی‌دانم. نظر ما این است که بهینه‌سازی مدتی متوقف شود تا اشکالات آن رفع شود اما کمیته ارزی معتقد است که در حین اجرا اشکالات رفع شود.

وی درباره مسئله قاچاق نیز گفت: حقیقت این است که تجارت غیررسمی وجود دارد و حتی با سوء‌استفاده از مبادی رسمی این پدیده صورت می‌گیرد، بنابراین باید نظارت‌پذیری‌ها را تقویت کنیم.

معاون وزیر صمت درباره ترخیص ۹۰ درصدی کالا نیز این توضیح را داد که امکان ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده را هم با ضمانت‌نامه فراهم کرده‌ایم که امیدواریم اجرایی شود.

او در مورد تالار دوم ارزی نیز گفت: قولی که بانک مرکزی داد این بود که با توافق بین صادرکننده و واردکننده و به روش غیرمستقیم هریک پیشنهاد قیمت را ارائه کند و دو طرف توافق کنند.

دهقان دهنوی با اشاره به سرسام‌آور بودن کارمزد ارزی بانک‌ها گفت: حدود ۶۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزدهای ارزی حاصل می‌شود و چنانچه صرافی‌ها به فرآیند نقل و انتقال وجود بازگردند، نرخ‌ها رقابتی شده و کارمزد بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

او درباره حضور ایران در اکسپوی ژاپن نیز توضیح داد: هزینه‌کرد از بودجه تجارت خارجی برای این رویداد که بیشتر فرهنگی است، به مصلحت نبود و درعین حال، منافع حضور ایران در اکسپوی ژاپن کمتر از هزینه‌های آن ارزیابی شد و به همین جهت تصمیم دولت بر آن شد که ایران در این رویداد شرکت نکند؛ همان‌طور که برخی کشورهای دیگر نیز چنین تصمیمی گرفتند چون از نظر بعد مسافت، حضور در اکسپوی ژاپن برایشان آورده‌ای نداشت.

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: چنانچه کارت بازرگانی در زمان اقدام به واردات فعال باشد، ترخیص کالای وارد شده حتی در صورت غیرفعال شدن کارت مشکلی نداشته و باید ترخیص انجام گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره آسیب‌دیدگان انفجار بندر شهید رجایی نیز گفت: از زمانی که این موضوع به سازمان توسعه تجارت ارجاع شده است، مقرر شد واحد حادثه‌دیده فرم پر کرده و شماره ثبت سفارش خود را اعلام کند. در عین حال مکاتبه‌ای هم با سایر دستگاه‌ها صورت گرفته که از اقدامات تنبیهی برای این واحدها دست بردارند تا در ادامه اقدامات جبرانی هم انجام شود. البته بیمه در حوزه اختیار ما نیست اما می‌توانیم مطالبات فعالان اقتصادی را مطرح کنیم.