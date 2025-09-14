پخش زنده
مدیر سرمایهگذاری و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به رشد سریع نیاز جهانی به فولاد سبز، گفت: تنها برای حذف کربن در بخش فولادسازی تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای یونسیان، چشمانداز رو به رشد صنعت فولاد سبز و ظرفیتهای ایران در جذب سرمایهگذاری نوین را در سومین دوره کنفرانس فولاد دبی تشریح کرد.
وی با بیان اینکه نیاز جهانی به فولاد سبز با توجه به عواملی همچون تغییرات اقلیمی، الزامات تجارت جهانی، اهداف حذف کربن، ضرورت کاهش هزینههای سرمایهگذاری، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش رقابتپذیری به سرعت رو به افزایش است، گفت: فقط برای حذف کربن از بخش "فولادسازی" تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است.
یونسیان ادامه داد: رقم فوق با احتساب زیرساختها برای تولید فولاد سبز در جهان، به ۵ تریلیون دلار سرمایه میرسد.
همچنین وی به ظرفیتهای قانونی در قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت برای استفاده از تکنولوژی بلاک چین اشاره کرد.
مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی ایمیدرو با اشاره به نقش بازار رمز ارزها اظهار داشت: ارزش کنونی بازار این حوزه به بیش از ۴ تریلیون دلار میرسد که چنانچه شرکتهای فولادسازی بتواند ۵ درصد از ارزش این بازار را از طریق توکن سازی به سوی استیبل کوینها (Stablecoins) با پشتوانه فولاد سبز، سوق دهند، سرمایهای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار جذب فولاد سبز خواهند کرد.