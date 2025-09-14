پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهر، از دوشنبه ۲۴ شهریور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهر و مسیر‌های برگشت تا اول آبان)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه ۲۴ شهریور از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ شهریور، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.