جوان مرگ مغزی، زندگی دوباره به ۷ بیمار بخشید
اهدای اعضای یک جوان ۲۴ ساله مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و بیستمین عمل اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی، زندهیاد محسن اکبری، ۲۴ ساله که از بیمارستان امدادی شهید کامیاب به واحد فراهمآوری معرفی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده، در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: قلب این جوان به یک کودک ۱۰ ساله ساکن تایباد که سالها از نارسایی قلبی رنج میبرد، پیوند شد.
وی ادامه داد: کلیههای زنده یاد اکبری در بیمارستان منتصریه به یک مرد ۴۵ ساله از نیشابور و یک زن ۲۰ ساله از مشهد، پیوند زده و کبد این مرحوم برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.
دکتر خالقی ادامه داد: قرنیههای این جوان به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل داده و بخشی از پوست وی نیز برای درمان بیماران دچار سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.