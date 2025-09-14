در چهارمین جلسه کمیته ایمنی ناحیه یک منطقه ۸، شش ساختمان ناایمن شناسایی و مالکان آنها با دریافت اخطاریه رسمی و مهلت یک‌ماهه برای اجرای کامل الزامات ایمنی سازمان آتش‌نشانی مواجه شدند.

‌به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، تذکرات لازم برای ارتقای ایمنی به مالکان ارائه و بر ضرورت تسریع در اجرای دستورالعمل‌های اجرایی آتش‌نشانی تأکید شد. همچنین مقرر گردید پیگیری‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط ادامه یابد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

‌بر اساس مصوبات جلسه، در صورت کوتاهی مالکان در انجام اقدامات ایمن‌سازی، پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و دستورات قانونی شامل قطع انشعابات و پلمب ساختمان‌ها اجرا می‌شود.

مجموعه‌هایی همچون دامپزشکی درین و استخر موج طلایی ملزم شدند تا پایان شهریورماه با هماهنگی سازمان آتش‌نشانی، جلسه‌ای برای بررسی دستورالعمل‌ها و انتخاب شرکت ایمن‌ساز برگزار کنند.

‌همچنین مجتمع تجاری آریامن، شرکت صنعتی راحت پرتو و ساختمان سرسبز جهت نصب بنر هشدار و اجرای قطع انشعابات به واحد حقوقی ارجاع شدند. در مقابل، مجتمع تجاری سادات با توجه به اقدامات انجام‌شده در زمینه ایمن‌سازی، از فهرست اماکن پرخطر خارج شد.