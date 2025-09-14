به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسین روستایی با اشاره به اخذ مجوز ایجاد شهرک صنایع تبدیلی ۱۸ هکتاری در شهر زنگنه گفت: راه‌اندازی این شهرک می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و موجب اشتغال‌زایی خوبی در منطقه شود.

او ادامه داد: رویکرد ما در احداث این شهرک، ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، بسته‌بندی و برندسازی محصولات کشاورزی است.

شهردار زنگنه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حداقل ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم با احداث این شهرک در شهر زنگنه ایجاد شود.

روستایی افزود: برای اجرای عملیات اجرایی این پروژه، نیازمند حمایت و همکاری مسئولان استانی و کشوری هستیم تا بتوانیم این ظرفیت ارزشمند را هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسانیم.