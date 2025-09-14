به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی در نشست مشترک با اداره راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک آغاجاری با اشاره به انجام همه امور اداری و ابلاغ الحاق ۵۲ هکتار اراضی ملی به محدوده این شهر گفت: اراضی الحاقی به محدوده شهرستان شامل حدود ۷۰۰ پلاک است که در قالب سه طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و جابجایی منازل بافت فرسوده شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه جلسه صدور اسناد پلاک‌ها به نام سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شده است، افزود: در این اراضی سایر کاربری‌ها از جمله آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز و ... نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته مشایخی؛ در این نشست هماهنگی‌های لازم جهت صدور اسناد پلاک‌ها و همچنین نحوه دریافت استعلامات مربوط به سکونت افراد واجد شرایط (با همکاری شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش) و بررسی سایر شرایط واگذاری صورت گرفت.