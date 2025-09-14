

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف مصر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر یک مغلوب قهرمان آفریقا شدند.

مردان والیبال ایران در ست نخست این دیدار به نوعی غافلگیر شدند و با افزایش اشتباهات فردی نتیجه را ۲۵ بر ۱۷ واگذار کردند، اما این نتیجه منجر به تلنگری برای تیم ایران شد تا در ست بعدی با امتیاز ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شود.

عملکرد تیم ملی والیبال ایران در ست دوم این مسابقه نسبت به ست اول، کاملا متفاوت بود و چهره واقعی والیبال کشورمان در مانیل به نمایش درآمد، اما در ست سوم تیم مصر با اشتباهات کمتری ظاهر شد و به رغم تلاش ملی‌پوشان ایران ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا کسب یک امتیازش از این دیدار قطعی شود.

ملی‌پوشان ایران در ست چهارم نیز تلاش زیادی برای تغییر نتیجه داشتند، اما نتیجه را ۲۵ بر ۲۰ به حریف واگذار کردند تا در نهایت در نخستین بازی قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر شوند.

تیم ملی والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، سید عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده و محمدرضا حضرت شروع کرد.

بردیا سعادت، علی حق‌پرست، علی رمضانی، احسان دانش‌دوست و یوسف کاظمی دیگر بازیکنان ایران در مسابقه با مصر بودند که با نظر سرمربی تیم ملی به میدان رفتند.

قضاوت این دیدار برعهده ساریکایا اوزان چاغی (ترکیه) به عنوان داور اول و چوی جه-هیو (کره جنوبی) به عنوان داور دوم بود که به مدت ۱۰۶ دقیقه طول کشید.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف تونس می‌رود.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها هستند.

تیم ملی والیبال مصر در سال ۱۹۷۶ برای نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافت و تاکنون در ۶ دوره این بازی‌ها به میدان رفته است که بهترین عنوان کسب شده این تیم جایگاه نهمی در سال ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو است، اما تجربه المپیکی این تیم نسبت به ایران چهار دوره بیشتر است.

مصری‌ها ۱۱ دوره در قهرمانی مردان جهان نیز شرکت کردند که نخستین حضورشان به سال ۱۹۷۴ برمی‌گردد، اما تیم ملی والیبال ایران در سال ۱۹۷۰ برای نخستین بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و این دوره از مسابقات نهمین حضور مردان والیبال ایران است.

تیم ملی والیبال مصر سابقه ۹ دوره قهرمانی در قاره آفریقا دارد و قهرمانی فعلی آفریقا سابقه شش دوره حضور در لیگ جهانی را دارد.

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۲ تیم در فیلیپین پیگیری می‌شود.