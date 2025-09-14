پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد رضا اللهیاری مدیر مرکز آموزش فنی و حرفهای تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وجود معادن غنی طلا در شهرستان ضرورت گسترش صنایع تبدیلی را فراهم کرده و شاهد فعالیت کارگاههای آموزش طلا و جواهر سازی در تکاب هستیم.
اللهیاری گفت: برای اولین بار در تکاب دوره طلا و جواهر سازی به دورههای آموزشی فنی و حرفهای شهرستان افزوده شده و شاهد حضور جوانان در این دورههای آموزشی هستیم.
وی گفت: افراد جویای کار میتوانند با حضور در دورههای آموزش طلا و جواهر سازی و کسب مهارت در آینده برای خود شغلی فراهم کنند.
هادی برخورداری مدیر کارگاه تولید طلا و جواهر در گفتوگو با خبر نگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:کارگاه تولید طلا و جواهر الماس شیز تکاب از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در تکاب آغاز کرده است.
برخورداری افزود: خطوط تولید پرس کاری، ریخته کاری و لیزر کاری در این کارگاه انجام میشود و امسال برای اولین بار با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفهای تکاب آموزش طلا و جواهر سازی را برای کار آموزان برگزار کردهایم.
وی گفت: امید واریم با ارائه آموزشهای تخصصی برای علاقمندان تکابی و سایر شهرهای استان زمینه اشتغال جوانان بیشتری را فراهم سازیم.
شرکت کنندگان در دورههای آموزش طلا سازی نیز از علاقه خود به این هنر صنعت گفته و افزودند: در تلاش هستند تا با فرا گیری فنون تخصصی این کار در آینده با ایجاد کارگاههای مشابه ضمن تولید مصنوعات طلا در ایجاد اشتغال برای همنوعان خود نیز سهیم باشند.