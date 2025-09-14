مهربانو فرصتی برای معرفی بانوان کارآفرین خطه خراسان شمالی است. خبرنگار صداوسیما، این بار سراغ خانم کاوه رفته، بانویی که با تولیدات نساجی از جمله حوله و چادرشب و سفره، بازار‌هایی در آن سوی آب‌ها دست و پا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ روستای «روئین» در شهرستان اسفراین خراسان شمالی، را امروز پایتخت سنتی نساجی ایران می‌دانند، روستایی که مردم آن به زبان «تاتی» حرف می‌زنند و مردم آن اغلب از طریق باغداری امرار معاش می‌کنند، اما زنانِ روستا به رسمِ اجدادِ خود از ۴۰۰ سال گذشته، هنوز به هنر نساجی سنتی مشغول‌اند.

آنها با الیاف پنبه‌ای چادرشب، دستمال، حوله و پارچه‌های نخی می‌بافند.

به گفتۀ مردم بومی منطقه، چادر شب بافی در این منطقه بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد و به همین دلیل هم نام این روستا به عنوان «پایتخت نساجی ایران» در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.