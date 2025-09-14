پخش زنده
فرماندار شهرستان میاندوآب بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایت از خانواده تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با دستور کار بررسی عملکرد بانکها و نهادهای حمایتی در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و نهضت ملی مسکن برگزار شد
گزارش امار ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن توسط ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع اعطای زمین به خانوادههای دارای بیش از ۳ فرزند و برنامههای فرهنگی اداره ارشاد اسلامی با موضوع جمعیت از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد
امیر تیموری فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت:زندگی با حضور فرزند معنا پیدا میکند، آموزههای دینی و گفتههای فیلسوفان و نظریه پردازان بر معنا بخشی به زندگی تأکید دارد و قطعا هرچه تعداد فرزند بیشتر باشد سلامت، مسئولیت پذیری، معنا بخشی به زندگی، نشاط خانواده و اجتماع نیز بیشتر خواهد شد ولی تک فرزندی آفت آینده و زندگی فرزند خواهد شد
وی افزود: باید خوب زندگی کردن را به فرزندان خود بیاموزیم، تحقق این امر نیز مستلزم برگزاری برنامههای فرهنگی با حضور و سخنرانی کارشناسان اجتماعی به اولیای دانش آموزان و مردم در سطح مدارس و محلات مختلف شهر میباشد.
به عنوان فردی که جزئی از جامعه میباشد باید مسئولیت پذیر بوده و به فکر آینده جامعه باشیم، با توجه به اینکه هزینههای سرسام آور زندگی با سیاستهای جمعیتی، فرزندآوری و فرزندپروری در تقابل است باید برای اصلاح این شرایط باید برنامه ریزی دقیقی برای ایجاد اشتغال، درآمد پایدار، مسکن و حمایتهای مالی از خانوادههای جوان داشته باشیم.
فرماندار میاندوآب گفت امروز در موضوع جوانی جمعیت رسالتی بر گردن مدیران دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای حمایتی نهاده شده که باید به نحو احسن اجرا شود، انتظار داریم بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات و ادارات و نهادهای حمایتی در واگذاری زمین، تأمین مسکن و کمکهای معیشتی پیش قدم شده و با جدیت پیگیر موضوع و انجام رسالتی که بر عهده دارند باشند.