پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه، از روز دوشنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه، ۲۴ شهریورماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.
از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.