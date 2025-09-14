پخش زنده
امروز: -
مجری طرح توسعه میدانهای نفتی چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق گفت: عملیات پیشراهاندازی نخستین واحد نمکزدایی سیار در صنعت نفت ایران آغاز و مسیر تازهای برای افزایش ظرفیت تولید و تسهیل فرآورش نفت نمکی در میدانهای نفتی کشور گشوده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، مجید نجاریان از آغاز بهرهبرداری آزمایشی نخستین واحد نمکزدایی سیار (Mobile Desalter) در صنعت نفت ایران خبر داد و اظهار کرد: این واحد با تکیه بر توان داخلی و دانش متخصصان ایرانی در مدتزمانی کوتاه به بهرهبرداری آزمایشی رسید، همچنین برنامه داریم سال آینده با همکاری شرکتهای دانشبنیان برای بومیسازی کامل فناوری ساخت آن اقدام کنیم.
وی افزود: عملیات نصب و آزمایش کیفی این واحد در مدت یک ماه و با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی انجام و بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ ساعت کار ایمن ثبت شد و بدون وقوع هیچ حادثهای به پایان رسید.
مجری طرح توسعه میدانهای نفتی چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق با بیان اینکه این تجهیز سیار بهدلیل قابلیت جابهجایی و استقرار سریع، فرآیند نمکزدایی و جداسازی آب همراه نفت را پیش از انتقال به تأسیسات اصلی انجام میدهد و نقشی مهم در افزایش بهرهوری و تسریع تولید ایفا میکند، بیان کرد: هدف از راهاندازی این تجهیز، تسهیل فرآورش نفت نمکی و فراهم کردن امکان افزایش حدود ۳۰ هزار بشکهای ظرفیت تولید روزانه نفت خام در این میدانهاست.
نجاریان با تأکید بر اینکه بهرهبرداری از اسکید نمکزدایی سیار، ورود چاههای جدید به مدار تولید را سرعت میبخشد و امکان مدیریت بهینه نفت نمکی را فراهم میکند، افزود: این واحد پس از تکمیل کارخانه نمکزدایی ۱۱۰ هزار بشکهای چشمهخوش، قابلیت انتقال به سایر میدانها به تشخیص مدیریت شرکت ملی نفت ایران را دارد و از اتلاف زمان و کاهش بهرهوری جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه صرفه اقتصادی این واحد بهگونهای است که با حداقل هزینه نسبت به ساخت تأسیسات ثابت، بیشترین بهرهبرداری را امکانپذیر میسازد، گفت: سرعت نصب و انعطاف این تجهیزات بهویژه در میدانهای مشترک نفتی، راهکاری راهبردی بهشمار میرود و بهرهبرداری از نخستین واحد نمکزدایی سیار، صنعت ملی نفت ایران را وارد مرحلهای تازه از بهرهبرداری انعطافپذیر و هدفمند میکند. این فناوری ضمن بهینهسازی ساختار فرآورشی، توان پاسخگویی به شرایط متغیر عملیاتی را فراهم کرده است و گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید پایدار، بهویژه در میدانهای مرزی بهشمار میرود