به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد در اختتامیه جشنواره خرما گفت: برگزاری و حضور در جشنواره کسب و کار‌های بومی محلی با عنوان کاربوم یکی از طرح‌های راهبردی صندوق کارآفرینی امید و با هدف شناسایی حلقه‌های مفقوده، شبکه سازی، برندسازی و ایجاد زنجیره ارزش و در نهایت ارتقا کسب و کار‌ها در منطقه می‌باشد.

سید عباس امامی افزود: در همین راستا صندوق کارآفرینی امید با حضور در جشنواره خرمای بافق و شناسایی کسب و کار‌های برتر از میان ۵۰ غرفه حاضر در این جشنواره، از برگزیدگان نهایی با اهدای لوح تقدیر و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغال مجموعا با اعتباری معادل ۵/۷ میلیارد ریال حمایت می‌نماید.

امامی ادامه داد: با توجه به ثبت شهر بافق به عنوان شهر دست‌بافته‌های حصیری و قطب تولید خرمای استان و اولویت صندوق در حمایت از کسب و کار‌های بومی و محلی در جشنواره‌ها، پس از بررسی طرح‌ها در هیئت داوری، طرح سبدبافی، تولید محصولات خرمایی، دست بافته‌های سنتی و حصیربافی از طرح‌های منتخب جشنواره شد.

شهرستان بافق روز‌های ۱۹ الی ۲۱ شهریور ماه در نخلستان شهرداری میزبان چهارمین جشنواره خرما بود.