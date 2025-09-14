حمایت از برگزیدگان جشنواره خرمای بافق
برگزیدگان چهارمین جشنواره خرما در شهرستان بافق، با تسهیلات ارزان قیمت اشتغال به اعتبار ۵/۷ میلیارد ریال حمایت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد در اختتامیه جشنواره خرما گفت: برگزاری و حضور در جشنواره کسب و کارهای بومی محلی با عنوان کاربوم یکی از طرحهای راهبردی صندوق کارآفرینی امید و با هدف شناسایی حلقههای مفقوده، شبکه سازی، برندسازی و ایجاد زنجیره ارزش و در نهایت ارتقا کسب و کارها در منطقه میباشد.
سید عباس امامی افزود: در همین راستا صندوق کارآفرینی امید با حضور در جشنواره خرمای بافق و شناسایی کسب و کارهای برتر از میان ۵۰ غرفه حاضر در این جشنواره، از برگزیدگان نهایی با اهدای لوح تقدیر و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغال مجموعا با اعتباری معادل ۵/۷ میلیارد ریال حمایت مینماید.
امامی ادامه داد: با توجه به ثبت شهر بافق به عنوان شهر دستبافتههای حصیری و قطب تولید خرمای استان و اولویت صندوق در حمایت از کسب و کارهای بومی و محلی در جشنوارهها، پس از بررسی طرحها در هیئت داوری، طرح سبدبافی، تولید محصولات خرمایی، دست بافتههای سنتی و حصیربافی از طرحهای منتخب جشنواره شد.
شهرستان بافق روزهای ۱۹ الی ۲۱ شهریور ماه در نخلستان شهرداری میزبان چهارمین جشنواره خرما بود.