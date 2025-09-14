به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تا ۲۸ شهریور ماه، ایران جان، متعلق به اصفهان است. خبرنگار ما در گفت‌و‌گو با گردشگران و مسافران، روزنه‌ای به معرفی نصف جهان گشوده است.

اصفهان کلان‌شهری در مرکز ایران، مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. اصفهان با سه میراث جهانی یونسکو، سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد، یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان و نهمین شهر بزرگ و پرجمعیت غرب آسیا به‌شمار می‌رود.

اصفهان همچنین، چهاردهمین کلان‌شهر پرجمعیت خاورمیانه است. کلان‌شهر اصفهان نیز با ۱۵ منطقه شهری، پس از تهران دومین کلانشهر بزرگ ایران از نظر مساحت فضای شهری است. شهر اصفهان کلان‌شهری است که نامش همواره در کنار رودخانه زاینده‌رود می‌آید.

در سال ۱۰۰۶ هجری قمری شاه عباس صفوی پایتخت ایران صفوی را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. دوری از مرزها، کاهش دادن قدرت قزلباشان، بهبود تجارت و ترس شاه عباس از پیشگویی منجمانی که ماندنش را در قزوین برای جانش خطرناک دانسته بودند از دیگر دلایل ذکر شده برای این انتقال است.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام‌های میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام‌های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.