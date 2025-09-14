پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران گفت: با تلاش دولت چهاردهم، مشارکت خیران و مردم و پیگیریهای مستمر، سرانه فضاهای آموزشی استان تهران در یکسال گذشته هفت پله ارتقا یافته و برنامه توسعه تا رفع محرومیت در فضاهای آموزشی شهرستانهای استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در مراسم افتتاح ساختمان مجمع خیران مدرسهساز شهرستان شهریار که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم رفع محرومیت آموزشی در استان تهران است و در همین راستا نهضت مدرسهسازی با سرعت در حال پیگیری است.
وی با قدردانی از حمایتهای ریاستجمهوری و مجموعه دولت در سفرهای استانی افزود: خوشبختانه طی یکسال گذشته با وجود محدودیتها، با همت خیران، شهرداریها و واحدهای تولیدی، سرانه آموزشی استان تهران هفت پله ارتقا یافته و از رتبه ۲۸ به ۲۱ رسیدهایم که یک دستاورد ارزشمند برای استان محسوب میشود.
معتمدیان با اشاره به ظرفیتهای بالقوه شهریار و نیازهای این شهرستان ادامه داد: شهریار یکی از شهرستانهای دارای عقبماندگی آموزشی است و برنامهریزی شده تا پایان دولت چهاردهم این شهرستان از محرومیت فضای آموزشی خارج شود.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته ساخت ۳۵۰۰ کلاس درس آغاز شده و تا چند روز آینده ۱۲۰۰ کلاس جدید به بهرهبرداری میرسد، همچنین جلسات هفتگی نهضت مدرسهسازی بهطور مستمر برگزار میشود تا روند احداث فضاهای آموزشی شتاب بگیرد.
وی تاکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه و مشارکت خیران و مردم از رویکردهای اصلی ماست و تلاش میکنیم این مشارکتها را افزایش دهیم تا نهضت مدرسهسازی به یک جریان پایدار در استان تبدیل شود.