به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در مراسم افتتاح ساختمان مجمع خیران مدرسه‌ساز شهرستان شهریار که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم رفع محرومیت آموزشی در استان تهران است و در همین راستا نهضت مدرسه‌سازی با سرعت در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از حمایت‌های ریاست‌جمهوری و مجموعه دولت در سفر‌های استانی افزود: خوشبختانه طی یک‌سال گذشته با وجود محدودیت‌ها، با همت خیران، شهرداری‌ها و واحد‌های تولیدی، سرانه آموزشی استان تهران هفت پله ارتقا یافته و از رتبه ۲۸ به ۲۱ رسیده‌ایم که یک دستاورد ارزشمند برای استان محسوب می‌شود.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهریار و نیاز‌های این شهرستان ادامه داد: شهریار یکی از شهرستان‌های دارای عقب‌ماندگی آموزشی است و برنامه‌ریزی شده تا پایان دولت چهاردهم این شهرستان از محرومیت فضای آموزشی خارج شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در یک‌سال گذشته ساخت ۳۵۰۰ کلاس درس آغاز شده و تا چند روز آینده ۱۲۰۰ کلاس جدید به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین جلسات هفتگی نهضت مدرسه‌سازی به‌طور مستمر برگزار می‌شود تا روند احداث فضا‌های آموزشی شتاب بگیرد.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه و مشارکت خیران و مردم از رویکرد‌های اصلی ماست و تلاش می‌کنیم این مشارکت‌ها را افزایش دهیم تا نهضت مدرسه‌سازی به یک جریان پایدار در استان تبدیل شود.