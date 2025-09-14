مدیر کل آموزش و پرورش: ۵۲۷ هزار دانش‌آموز مازندرانی، از اول مهر راهی مدرسه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در برنامه پیگیری خبر شبکه مازندران گفت: ۵۲۷ هزار دانش‌آموز مازندرانی، از اول مهر راهی مدرسه می‌شوند.

فریدون کلبادی‌نژاد از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: ۵۲۷ هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی استان سازماندهی شده‌اند.

به گفته وی، ۴۱۳ هزار و ۵۹۶ دانش‌آموز در مدارس دولتی و ۱۱۴ هزار و ۴۹۶ نفر در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و بیش از ۲۳ هزار کلاس درس تجهیز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی و ۷۰ درصدی ثبت‌نام پایه دهم متوسطه، بر ضرورت افزایش ثبت‌نام‌ها تاکید کرد. کلبادی‌نژاد از اجرای «پروژه مهر» با افتتاح ۲۹ آموزشگاه جدید و تجهیز ۱۸۰ کلاس درس خبر داد و افزود که ۵۸۰ مدرسه در قالب طرح «شهید عجمیان» توسط گروه‌های جهادی تعمیر و بازسازی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین به حمایت ۱۰ هزار دانش‌آموز توسط ۶ هزار معلم در طرح «حامی» و آموزش ۳۶ هزار و ۸۰۰ اولیای دانش‌آموزان در طرح «آوا» اشاره کرد. در حوزه تربیت بدنی، افتتاح ۷۵ زمین چمن مصنوعی و شاداب‌سازی فضا‌های ورزشی مدارس در دستور کار است.

وی افزود که با تقویت شبکه شاد و راه‌اندازی تلویزیون مدرسه، آموزش حضوری و ترکیبی به خوبی پوشش داده خواهد شد و تاکید کرد که عدالت آموزشی و توانمندسازی مدیران، اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش مازندران است.