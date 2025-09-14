پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سلماس از برپایی نمایشگاه صنایعدستی و تولیدات خانگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا حسنزاده اظهار کرد: نمایشگاه صنایعدستی و تولیدات خانگی در سلماس تا پایان شهریورماه جاری در محل حمام تاریخ شیخ این شهرستان دایر شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سلماس افزود: این نمایشگاه دارای ۱۵ غرفه بوده که ۹ غرفه آن شامل صنایع چوبی، چرمدوزی، گلیمبافی، دستدوزیهای سنتی و ... بوده و علاقهمندان از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
او گفت: یکی از راههای معرفی صنایعدستی و نشان دادن پتانسیل موجود درآن، برگزاری نمایشگاههای تولیدات صنایعدستی بوده و در این نمایشگاه¬ها، ضمن معرفی صنایعدستی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه¬گذاران ایجاد میکند و توسعه فعالیت در زمینه صنایعدستی می¬تواند آوردگاه¬های اقتصادی خوبی داشته باشد.