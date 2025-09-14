به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی بیسلم مدیر کل گمرک جلفا گفت: ماموران گمرک جلفا از یک کامیون صادراتی از مرز ۱۲ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع گراس و مقدار ۳۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی گفت: این میزان مواد مخدر در قسمت‌های مختلف یک کامیون صادراتی که به شکل ماهرانه‌ای جاساز شده بود با هوشیاری ماموران گمرک جلفا و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی شهرستان جلفا، کشف و ضبط و به مراجع مسئول ارجاع شد.