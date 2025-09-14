کشف ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران گمرک جلفا
ماموران گمرک جلفا با همیاری پلیس مواد مخدر نیروی انتظامی شهرستان جلفا موفق به کشف ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر جاسازی شده در داخل محموله یک دستگاه کامیون صادراتی از کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی بیسلم مدیر کل گمرک جلفا گفت: ماموران گمرک جلفا از یک کامیون صادراتی از مرز ۱۲ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع گراس و مقدار ۳۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
وی گفت: این میزان مواد مخدر در قسمتهای مختلف یک کامیون صادراتی که به شکل ماهرانهای جاساز شده بود با هوشیاری ماموران گمرک جلفا و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی شهرستان جلفا، کشف و ضبط و به مراجع مسئول ارجاع شد.