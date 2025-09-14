سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بازدید از مجتمع اقتصادی بندر امام خمینی گفت: با توجه به کیفیت بالای نهاده‌های وارداتی و ظرفیت کامل انبارها، نگرانی برای تأمین نیاز‌های کشور در ماه‌های آینده وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز جعفری امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در جریان بازدید از بندر امام خمینی به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت انبار‌ها و روند ورود کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ورودی بسیار خوبی از نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا داریم. اعضای کمیسیون کشاورزی نیز کیفیت مطلوب این نهاده‌ها و روند مناسب حمل‌ونقل آنها را تایید کردند.

جعفری بیان داشت: روزانه حدود ۳ هزار کامیون نهاده دامی به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در تمام استان‌ها توزیع می‌شود. این روند با نظم و کیفیت بسیار خوبی در حال انجام است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چالش‌های ورود نهاده‌ها و کالا‌های اساسی موردنیاز حوزه امنیت غذایی گفت: پس از یک دوره ۱۲روزه وقفه در تامین نهاده‌ها، به دلیل ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، توانستیم این خلأ را به‌خوبی جبران کنیم و بلافاصله پس از آن، واردات قابل‌توجهی به کشور انجام شد.

وی با اطمینان خاطر به مردم تاکید کرد: هیچ نگرانی در خصوص ذخایر نهاده‌های دامی وجود ندارد. انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور از ظرفیت کامل و نهاده‌های وارداتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. بعید می‌دانم در چند ماه آینده مشکلی در این حوزه در سطح کشور وجود داشته باشد.