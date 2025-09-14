معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سیاست کلان این معاونت حرکت به سمت مدرسه‌محوری است و باید اختیار بیشتری به مدیران مدارس و معلمان برای تصمیم‌گیری داده شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده امروز در نشست خبری با اشاره به مباحث مطرح درباره جایگاه پست «راهبری آموزشی» افزود: این موضوع سال‌ها محل مناقشه بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است. به گفته او، مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند گام تازه‌ای برای حل این موضوع باشد.

وی همچنین از تداوم فعالیت کارگاه‌های سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ابتدای سال خبر داد و گفت: برخلاف گذشته، خانواده‌ها می‌توانند در هر زمان برای انجام سنجش و ثبت‌نام کودکان خود مراجعه کنند.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنانش طرح شهاب را مورد نقد قرار داد و با تأکید بر ضرورت بازنگری در ابزار‌های اجرایی آن افزود: شناسایی استعداد‌ها باید در بستر کلاس و توسط معلمان و در جریان ارزشیابی‌های آموزشی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت اجتماعات یادگیری معلمان خاطرنشان کرد: تولید محتوا و تبادل تجربه به صورت مشارکتی، موجب پیشگامی معلمان در به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس شده است.