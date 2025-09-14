سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی گفت: عملیات لایروبی و شُست و شوی شبکه جمع آوری شبکه فاضلاب این شهر در حال انجام است.

اجرای عملیات لایروبی و شست و شوی شبکه فاضلاب در بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار کرد: با هدف پاکسازی شبکه و به منظور کنترل پس زدگی فاضلاب و رفاه حال شهروندان، جلوگیری از چالش‌های زیست‌محیطی و همچنین پیشگیری از شیوع بیماری‌های میکروبی ناشی از آلودگی فاضلاب شهری، شُست و شو، لایروبی خطوط شبکه دفع فاضلاب این شهر درحال انجام است.

وی افزود: با توجه به اعمال تمهیدات لازم در پیشگیری از آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی و هدایت آب‌های سطحی، عملیات لایروبی خطوط مهم فاضلاب شهری در دستور کار قرار گرفت.

تنگسیری ادامه داد: برنامه سالیانه ارائه شده از سوی مسئول بهره برداری اداره به منظور حفاظت از تأسیسات و تسهیل در امر دفع پساب فاضلاب، عملیات لایروبی خروجی تلمبه خانه اصلی شهر در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی اظهار داشت: عملیات لایروبی بر اساس برنامه زمانبندی شده و با نظارت دقیق و مستمر کارشناسان اداره در حال انجام است که با انجام این فعالیت‌ها، علاوه بر اعمال مدیریت هر چه بهتر بر روی شبکه، آمار حوادث و مسدودیت گرفتگی‌های شبکه فاضلاب نیز به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.