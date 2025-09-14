پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده از برگزاری دوره آموزش رایگان سفال و سرامیک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حمزه پهلوانی اظهار کرد: دوره آموزش رایگان سفال و سرامیک به مدت ۴۵ روز در نقده برگزار میشود که این دوره بهصورت کار با دستی و کار با چرخ است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده با بیان اینکه این دورهها در خود اداره شهرستان برگزار میشود، افزود: این دوره با مربیگری فیروز جمشیدی و پریسا باختری در حال برگزاری بوده و هدف از آن توسعه، ترویج، حفظ و احیای این رشته و همچنین کارآفرینی و ایجاد اشتغال است.
او گفت: در نظر است تا پایان سال دورههای آموزشی رایگان دیگری نیز برگزار شود تا علاقهمندان با حضور در این کلاسها فرصت کارآفرینی و کسب مهارت را داشته باشند.