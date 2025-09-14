مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق کشور گفت: این شرکت سوخت نیروگاه‌های شاهرود، سمنان و نیشابور را تأمین می‌کند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدمهدی جامعی در نشست با خبرنگاران، مهمترین مأموریت این شرکت را تحویل نفت خام و انتقال سه فرآورده اصلی نفت گاز و سفید، بنزین و بنزین هواپیما به پالایشگاه‌ها و سپس مراکز توزیع عنوان کرد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق کشور گفت: این منطقه عملیاتی با مرکزیت شهرستان شاهرود، پنج استان سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و بخشی از استان گلستان را زیر پوشش دارد.

وی افزود: این شرکت دارای ۸ مرکز انتقال و فشارشکن با حدود هزار کیلومتر خط لوله از ۸ تا ۲۲ اینچ است.

وی افزود: سالانه قریب به ۷ میلیارد لیتر فرآورده جابه‌جا می‌شود که این رقم باتوجه‌به نیاز‌ها در حال افزایش است.

جامعی افزود: هم اکنون این شرکت سوخت نیروگاه‌های شاهرود، سمنان و نیشابور را تأمین می‌کند و دو نیروگاه جدید در سبزوار و مشهد نیز در آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.