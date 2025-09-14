مسئول بسیج سازندگی شهرستان بام و صفی آباد گفت: این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در محرومیت‌زدایی و توسعه طرح‌های عمرانی و انرژی خورشیدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرگرد تقوی گفت: در بام و صفی‌آباد، این مجموعه خدمات رسان، از تحویل قیر برای آسفالت جاده تا تامین ایزوگام برای منزل محرومان فعالیت می‌کند.

مردم این منطقه، خود در احداث کانال هدایت آب و خط انتقال آب هم مشارکت می‌کنند.

محرومیت زدایی چندین طرح عمرانی، در مناطق مختلف این شهرستان راه اندازی و یا در دست اجرا دارد.

تحویل ۵۵۰ تن قیر برای احداث جاده بام به خرق و جاده صفی آباد به روستای عشایری قرجه بایر، تعویض لوله خط انتقال آب شرب روستای گپزبه طول ۲۰۰۰ متر با اعتبار ۲۰۰میلیون تومان، احداث کانال انتقال آب کشاورزی در روستا‌های زنفت و تارخه با اعتبار یک میلیارد و سیصد میلیون تومان. توزیع ایزوگام بین محرومان با اعتبار پانصد و پنجاه میلیون تومان و اهدای وام اشتغال برای احداث پنل‌های خورشیدی به مبلغ شش میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان از مهمترین طرح‌های اجرایی توسط بسیج سازندگی در این شهرستان است.