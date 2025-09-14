به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سامر اسدی بیان کرد: این اسناد در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی با حضور مسئولان محلی و کشاورزان به آنان تحویل شد.

وی با اشاره به اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی، اظهار کرد: «اجرای این طرح گامی مهم در جهت حمایت از کشاورزان، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه پایدار این حوزه است.»

اسدی افزود: «با تسهیل فرآیند سنددهی، کشاورزان می‌توانند از مزایای قانونی و اعتباری این اسناد بهره‌مند شده و در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گام بردارند.» این اقدام با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و سایر نهادهای مرتبط انجام شده و انتظار می‌رود در ادامه، شاهد تحویل سند سایر اراضی کشاورزی در سطح شهرستان باشیم.