شصت و دومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه با حضور روسا و نمایندگان رسانه‌های عضو، در اولان باتور مغولستان آغاز بکار کرد.

آغاز به کار مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه

آغاز به کار مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اولان باتور، معاون برون مرزی سازمان صدا وسیما و مدیرکل امور بین الملل به نمایندگی از رسانه ملی در این اجلاس حضور دارند.

آقای احمد نوروزی معاون برونمرزی رسانه ملی در حاشیه برگزاری این نشست با روسای برخی هیئت‌های شرکت کننده، ازجمله تلویزیون روسیه، چین، قطر، عربستان، ازبکستان، اندونزی و دبیر کل‌ای بی یو دیدار و درخصوص همکاری‌های رسانه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

در آیین گشایش نشست مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) دبیر کل این اتحادیه و روسای کمیته‌های تخصصی گزارشی از عملکرد یکساله این اتحادیه ارائه کردند.

موضوع مورد بحث در مجمع عمومی امسال «نقش رسانه در حفظ میراث فرهنگی و ملی» است.

در مجمع عمومی امسال حدود ۲۵۰ نماینده از بیش از ۴۰ کشور حضور دارند. در نشست بین المللی مجمع عمومی قرار است به موضوعاتی از جمله کاربرد هوش مصنوعی در رسانه، تلویزیون‌های تعاملی، سکو‌های منتشر کننده محتوا در فضای وب، برنامه نویسی، برنامه ریزی و راهبرد برنامه پرداخته شود.

همچین در پایان این اجلاس قراراست آثار برتر جشنواره سالانه بین المللی اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه موسوم به ABUPRIZE، معرفی شوند.

امسال در اتفاقی کم نظیر ۶ اثر از تولیدات رسانه ملی به مرحله پایانی این جشنواره راه یافتند که درنهایت یک گزارش خبری تلویزیونی و یک اثر رادیویی به عنوان رتبه برتر و یک اثر تلویزیونی و یک اثر رادیویی نیز به عنوان اثر تحسین شده معرفی شدند.