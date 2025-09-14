پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۲ تا ۳ درجه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت دما بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد یافت و از اواخر وقت امروز تا اواسط روز پنجشنبه با استقرار جریانات جنوبی به تناوب شاهد افزایش رطوبت در نوارساحلی (بویژه ساحل شرقی)، مناطق جنوبی و بخشهایی از مرکز خواهیم بود.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای ۴۳ درجه و کمترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.