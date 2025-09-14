پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از اجرای ۱۶ مورد از احکام قانون حفظ کاربری اراضی در شهرستان بوکان در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده اظهار کرد: اقدامات ما با هدف برخورد قانونی با زمینخواران و سودجویانی است که با تغییر کاربری غیرقانونی، اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج میکنند. این تخلفات نهتنها باعث آسیب به امنیت غذایی شهرستان میشود، بلکه موجب ایجاد بافتهای بیهویت و بدون زیرساخت نیز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: زمینخواران و سودجویان بدانند که با همکاری قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی، هیچگونه تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی کشاورزی قابل دوام نخواهد بود. تخریب سازهها و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه بهصورت قاطعانه و بدون اغماض ادامه خواهد یافت.
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش تخلفات در حوزه ساختوسازهای شبانه و تغییر کاربری در مناطق حاشیهای شهرها گفت: با قاطعیت تمام، اجازه نخواهیم داد امنیت غذایی مردم و بهرهوری زمینهای کشاورزی قربانی منافع شخصی برخی سودجویان شود.
وی ادامه داد: در هفته گذشته ۱۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوکان تخریب شد و ۲۳ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.