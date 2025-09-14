۱۳ طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی در بخش جنت داراب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار بخش جنت شهرستان داراب گفت: ۱۳ طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی در بخش جنت با هزینه بیش از ۵۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

نیکبخت افزود: بهسازی معابر روستا‌های اسلام آباد، نوایگان و زین آباد سنگی به طول بیش از ۲۳ هزار مترمربع و با هزینه بیش از ۱۷ میلیارد تومان، طرح آبرسانی کوه سفید با هزینه بیش از سه میلیارد تومان و بهره مندی بیش از ۱۳۵ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و ۲ زمین چمن مینی فوتبال نیز با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومان در روستای بیخ، بنگل و شهر جنت از طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: همچنین هفت طرح عمرانی و خدماتی در حوزه شهرداری جنت شهر شامل سه پارک محلی به مساحت سه هزار مترمربع، ساخت روشنایی بلوار شهید سلیمانی، بهسازی معابر شهری و رونمایی از چهار خودرو خدمات شهری با هزینه ۳۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

بخشدار بخش جنت افزود: طرح آبخیزداری در روستای لای حنای بخش جنت آخرین طرحی بود که با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.