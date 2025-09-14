پخش زنده
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: ۶۰ همت اعتبار برای قانون جهش تولید دانشبنیان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: محمد نبی شهیکی؛ در مراسم امضای تفاهمنامه دانشگاه آیتالله بروجردی(ره) و شرکت داروسازی اکسیر گفت:امسال اعتبار ۶۰ همتی برای قانون جهش تولید دانشبنیان اختصاص یافته است.
محمد نبی شهیکی افزود:قانون جهش تولید از اعتبار مالیاتی، یک تجربه موفق جهانی و فرصت طلایی برای دانشگاه و پارکهای علم و فناوری و صنایع است.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت:همچنین قانون جهش تولید دانشبنیان از اعتبارات مالیاتی صنایع شتابدهنده فناوری و زنجیره ی ارزش برای صنایع است.
شهیکی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان تجربهای است که دو دهه در جهان انجام شده ،افزود: مشاوران اجرایی وزارتخانه، فرایند اجرایی این قانون را انجام خواهند داد و خسارت آن از طریق دولت تأمین و به صنایع پرداخت میشود.