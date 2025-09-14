معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: ۶۰ همت اعتبار برای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اختصاص یافته است. ‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: محمد نبی شهیکی؛ در مراسم امضای تفاهم‌نامه دانشگاه آیت‌الله بروجردی(ره) و شرکت داروسازی اکسیر گفت:امسال اعتبار ۶۰ همتی برای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

محمد نبی شهیکی افزود:قانون جهش تولید از اعتبار مالیاتی، یک تجربه موفق جهانی و فرصت طلایی برای دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری و صنایع است.

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت:همچنین قانون جهش تولید دانش‌بنیان از اعتبارات مالیاتی صنایع شتاب‌دهنده فناوری و زنجیره ی ارزش برای صنایع است.

شهیکی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان تجربه‌ای است که دو دهه در جهان انجام شده ،افزود: مشاوران اجرایی وزارتخانه، فرایند اجرایی این قانون را انجام خواهند داد و خسارت آن از طریق دولت تأمین و به صنایع پرداخت می‌شود.

رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی(ره)هم با اشاره به فعالیت ۲۴ واحد در مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه گفت:



۱۶۸ میلیارد تومان تفاهم‌نامه برای بهره‌مندی از ظرفیت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با صنایع بزرگ لرستان امضا شده است.



احمدرضا مظاهری با بیان اینکه دانشگاه آیت‌الله بروجردی(ره) ارتباط مناسبی با صنایع استان و مراکز رشد واحدهای فناور دارد، افزود: تقویت مرکز رشد واحدهای فناور با همکاری پارک و علم و فناوری لرستان ضروری است.



وی گفت: در این زمینه هم ۶۸ میلیارد تومان تفاهم‌نامه ی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با صنایع بزرگ‌ لرستان و ۱۰۰ میلیارد تومان با داروسازی اکسیر بسته شده است.



