به مناسبت هزار و پانصدمین روز میلاد پیامبر اسلام(ص)، فیلم «محمد رسولالله(ص)» ساخته مجید مجیدی برای نخستین بار با دوبله «اردو» و زیرنویس انگلیسی همزمان با روز ملی سینمای ایران در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور پاکستان به نمایش درآمد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این برنامه همراه با جشن میلاد النبی(ص) برگزار شد و با استقبال گسترده اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، معلمان و دانشآموزان روبهرو شد.
حاضران با شور و علاقه سه ساعت به تماشای این اثر تاریخی-مذهبی نشستند؛ تجربهای که برای بسیاری از آنان نخستین آشنایی با سینمای ایران محسوب میشد.
در ابتدای مراسم مسئول خانه فرهنگ پیشاور ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) بر اهمیت رسانه و ارتقای سواد رسانهای در برابر تهاجمات فرهنگی استکبار تاکید کرد و گفت: همانگونه که علامه شرفالدین بیان کردهاند «هدایت از همان مسیری گسترش مییابد که ضلالت از آن وارد میشود»، امروز نیز باید از ابزارهایی همچون سینما برای رساندن پیام اسلام و نبی رحمت(ص) به جهانیان بهره برد.
وی با اشاره به رویکرد معناگرای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سینما تصریح کرد: برخلاف سینمای غرب که مروج خشونت و فروپاشی خانواده است، سینمای ایران همواره با نگاهی توحیدی و اخلاقمدارانه به تولید آثار پرداخته و سریالها و فیلمهایی چون «یوسف پیامبر»، «مریم مقدس»، «ملک سلیمان»، «مردان آنجلس»، «مختارنامه» و «محمد(ص)» جلوهای از این رویکرد هستند.
وی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی سینما در پیشاور، از مخاطبان خواست با نگاهی تازه به این شاهکار مشترک جهان اسلام بنگرند.
یکی از نکات جالب این مراسم حضور پرشور بانوان بود که ارتباط عاطفی فیلم با موضوع خانواده، بهویژه رابطه مادر و فرزند، تأثیر ویژهای بر آنان گذاشت.
این برنامه با استقبال گسترده مخاطبان محلی همراه شد و بسیاری از شرکتکنندگان خواستار ادامه چنین رویدادهایی در خانه فرهنگ شدند.