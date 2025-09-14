\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u0627\u067e\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f5 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0639\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0634\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0646 \u06f4\u06f4\u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u0628\u0647\u200c \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u06a9\u062a\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0645\u060c \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.