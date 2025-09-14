پخش زنده
اعضای بدن زندهیاد امیرمهدی ادهم ۱۵ ساله ، اهل روستای یونجالی و ساکن اردبیل که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل زندهیاد ادهم هشتمین شهروند اردبیلی است که در سال جاری اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل اعلام کرد: زندهیاد امیرمهدی ادهم بهدنبال ضربه به سر در اثر تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی بستری شده بود که بهرغم مراقبتهای درمانی دچار مرگ مغزی شد.
دکتر اسماعیل فرزانه افزود: پیکر مرحوم ادهم پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده بامداد روز یکشنبه (۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴) برای اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
وی با تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهارداشت: اعضای قابل اهدا از یک فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریهها، کبد، روده کوچک، لوزالمعده و کلیهها بوده و علاوه بر این اعضا برخی از بافتهای بدن از جمله قرنیه ، تاندون، پوست و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.
دکتر فرزانه افزود: با اهدای قرنیه چشم میتوان بینایی را به فردی که دچار صدمه شدید به چشم شده بازگرداند.
وی اظهار کرد: مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیینکننده فوت انسان است و در مرگ مغزی، سلولهای مغز دچار تخریب شده و تمام عملکردهای خود را از دست میدهد و فرد دچار مرگ مغزی، نفس نمیکشد و علایم حیاتی او با کمک دستگاهها و داروها جهت حفظ ارگانهای حیاتی حفظ میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: مرگ مغزی زمانی پیش میآید که شخصی با استفاده از دستگاههای حمایتی از زندگی مصنوعی برخودار باشد و مغز او قادر به هیچ عملکردی نباشد و زندگی مصنوعی به این معنی است که فرد قادر نباشد هوشیاری خود را بهدست آورد و حتی نمیتواند بدون دستگاههای حمایتی نفس بکشد.
دکتر فرزانه اظهار کرد: افرادی که دچار مرگ مغزی میشوند به لحاظ پزشکی هیچ شانسی برای بهبود ندارند و بدن آنها بدون دستگاههای حمایت کننده، قادر نیست زنده بماند.
وی با بیان اینکه مرگ مغزی، غیرقابل برگشت است، گفت: اعضای سالم فرد مرگ مغزی میتواند سه تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را به زندگی عادی برگرداند.
استان اردبیل در سالهای گذشته جزو استانهای پیشتاز در شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور بوده و فرهنگ اهدای عضو جانباختگان در این استان به شکل ملموسی در حال رشد است.