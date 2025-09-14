مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: در قالب پویش ملی «مسیر سبز - ایران پاک»، یک‌هزار و ۴۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان پاکسازی و بیش از ۱۶ هزار تُن نخاله جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت جباری با اشاره به تعیین تکلیف پسماند‌های ویژه توقیفی در گمرک تمرچین پیرانشهر پس از چهار سال، افزود: یک‌هزار و ۵۰ تُن از این پسماند‌ها ترخیص و به مراکز بازیافت صلاحیت‌دار در سطح کشور منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، از ابتدای سال تاکنون سه شرکت پیمانکار موفق به اخذ مجوز پسماند شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه لندفیل (محل دفن زباله) بخش تازه‌شهر سلماس تعطیل و برای ۴۵ خودرو حمل پسماند پزشکی مجوز صادر شده است، اظهار کرد: امسال بیش از یک‌هزار و ۶۶۹ تُن پسماند نیز با مجوز صادره از گمرکات استان، از طریق مرز‌های کشور ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: امحاء ۱۵ محموله پسماند‌های ویژه اموال تملیکی استان به میزان ۱۵۰ تُن انجام شده و در حوزه پسماند‌های عادی نیز ۱۵۰ مجوز انتقال به لندفیل‌های استان و ۲۷ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند واحد‌های صنعتی صادر شده است.

جباری یادآور شد: تاکنون ۴۵ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند پزشکی و همچنین مجوز صادرات ۲۰۰ تُن آخال پنبه صادر شده است.

وی افزود: مکان‌یابی لندفیل جدید شهرستان سردشت، انجام ۱۳۵ مورد پایش لندفیل‌های شهری و روستایی، معرفی ۲۲ واحد آلاینده به مراجع قضایی و صدور ۱۱۹ اخطاریه زیست‌محیطی از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت پسماند در استان است.

بر اساس آمارها، روزانه حدود دو هزار و ۸۰ تُن زباله در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود که به دلیل نبود برنامه جامع بازیافت، ۹۹ درصد آن به‌صورت سنتی در سایت‌های دفن زباله دپو می‌شود.