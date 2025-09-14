به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پیمان کناربلند با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۱ به عنوان دومین سکوی گازی فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این سکو در بخش‌های مکانیک، برق و ابزار دقیق، بازرسی و کارگاه تعمیرات عملیات از ۲۵ مردادماه آغاز و با اجرای دستورکار‌های بسیار سنگین و فشرده در ۱۹ روز کاری به پایان رسید.

وی افزود: در جریان تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۱، شیر‌های مختلف ایمنی و فرآیندی، ظروف و مخازن فرآیندی با مشارکت تیم‌های بازرسی در دریا و کارگاه تعمیرات خشکی پایش شده و در حوزه ابزار دقیق نیز ۱۶۷ دستورکار اورهالی و پیشگیرانه ابزاردقیقی و سیستمی شامل رفع ایراد، رفع نشتی، تست عملکرد، سرویس و آچارکشی از تجهیزات انجام شد.

کنار بلند به اجرای ۷ هزار و ۴۷۹ نفرساعت کار ایمن و ۴۵۵ دستورکار در جریان تعمیرات اساسی این سکو اشاره کرد و گفت: بیشترین زمان صرف شده به میزان ۲ هزار و ۶۷۶ نفرساعت در بخش مکانیک و همچنین عمده دستورکار‌های تعمیراتی به ترتیب به بخش‌های ابزار دقیق، مکانیک، بازرسی، کارگاه تعمیرات عملیات و برق مربوط بوده است.

وی با اشاره به اجرای کامل برنامه تعمیرات اساسی در دو سکوی فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی یادآور شد: باتوجه به پایان تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۰ در ماه گذشته با ثبت بالغ بر ۷ هزار نفرساعت کار بدون حادثه، در مجموع بیش از ۹۰۰ دستور کار و ۱۴ هزار نفرساعت کار ایمن در جریان انجام تعمیرات اساسی دو سکوی گازی این فاز‌ها ثبت شده است.

کناربلند با اشاره به اجرای یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های تعمیراتی با هدف افزایش ایمن‌سازی و پایداری تولید در سکو‌های SPD۱۰ و SPD۱۱ پارس جنوبی گفت: باتوجه به اهمیت تولید پایدار و حداکثری گاز در شرایط ایمن، تمهیدات لازم برای اجرای پروژه تعویض شیر‌های ٣٢ اینچ اصلی قطع‌کننده جریان گاز (ESDV) این سکو‌ها در بازه زمانی تعمیرات اساسی سالانه، از سوی مدیریت تولید و عملیات به واحد‌های زیر مجموعه ابلاغ و با انجام برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، پروژه مذکور توسط تیم‌های اجرایی با موفقیت عملیاتی شد.

وی درباره عملیات جابجایی و تعویض این شیر‌ها گفت: شیر‌های اصلی قطع‌کننده جریان گاز هر کدام با وزن ۱۷ تن پس از عملیات انتقال از سایت خشکی به موقعیت دریا توسط بخش لجستیک و شناوری، با مشارکت و نظارت کارشناسان بازرسی، ایمنی، خطوط لوله و مهندسی عملیات از سوی تیم‌های تعمیرات تعویض شدند.