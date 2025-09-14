پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از پاکسازی تالاب گردشگری گلمرز توسط گروه فعال محیط زیستی «ناجیان طبیعت» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی اظهار کرد: گروههای مردمی فعال در حوزه محیط زیست ارومیه طبق برنامهریزی قبلی و با انتشار فراخوان عمومی، این هفته تالاب گلمرز واقع در کیلومتر ۵ جاده شهید کلانتری را از زباله پاکسازی کردند.
وی افزود: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه هماکنون چهار تالاب را تحت پوشش دارد که تالاب گلمرز یکی از آنهاست. این تالاب با وسعتی حدود ۲.۵ هکتار و عمق متوسط ۵ متر، هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران و شهروندان محلی است.
خانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از این اکوسیستم طبیعی گفت: نزدیکی تالاب گلمرز به مرکز شهر ارومیه باعث شده همهساله تعداد زیادی از شهروندان از آن بازدید کنند؛ بنابراین حفاظت از این میراث ارزشمند نیازمند همکاری همگانی است و انتظار میرود مردم فهیم با رعایت اصول زیستمحیطی، در حفظ و انتقال این سرمایه طبیعی به نسلهای آینده سهیم باشند.