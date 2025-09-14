به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، علی رضا مرشدی میبدی، نیکوکار جوان و مدرس و مشاورکسب و کار ، با حضور در ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال معادل ۳۵ میلیون تومان، مبلغ باقی مانده بدهی یک پدر زندانی را پرداخت کرد.

این نیکوکار هدف خود از این اقدام را خشنودی خداوند متعال و شادی روح پدر بزرگ و مادر بزرگش بیان کرد و در این خصوص گفت: هر کدام از ما انسان ها بارها تصمیماتی گرفتیم که نتایج خوبی برای ما نداشته است و گاهی بعضی از انسان ها هستند که به دلیل عدم آگاهی ، عدم سواد مالی و یا حقوقی ، و یا بسیاری از اتفاقات حق آزادی از آنها گرفته شده و در زندان هستند.

وی در ادامه گفت: همانطور که ما به خود حق تصمیم دوباره و جبران را میدهیم این افراد نیز حق دارند که بار دیگر طعم آزادی را بچشند و به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگردند و زندگی را از نو بسازند.