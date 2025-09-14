مارال ترکمان و نسترن مقیمی ملی پوشان فوتسال زنان با عقد قراردادی به باشگاه استقلال تهران پیوستند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه استقلال تهران در ادامه سیاست تقویت همه‌جانبه تیم‌های ورزشی خود در بخش مردان و زنان دو خرید مهم را برای تیم فوتسال بانوان نهایی کرد.

در نخستین گام مارال ترکمان خانم گل فوتسال آسیا و بازیکن سابق پالایش نفت آبادان که سابقه قهرمانی و درخشش در تورنمنت‌های بین‌المللی و آسیایی را دارد پس از دیدار با مدیران باشگاه به استقلال پیوست تا خط حمله دختران آبی را برای فصل آینده زهردارتر کند.

همچنین نسترن مقیمی ملی‌پوش برجسته و ستون استوار تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز پس از مذاکره با مسئولان باشگاه در نهایت شاگرد شهناز یاری سرمربی استقلال شد.

با جذب این دو ستاره تیم فوتسال زنان استقلال یکی از مهم‌ترین گام‌های نقل و انتقالاتی خود را برداشت و امید‌ها برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال زنان بیش از پیش افزایش یافت.