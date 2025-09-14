پخش زنده
با توجه به ظرفیت بارگیری فرآوردههای نفتی در دوغارون تایباد، تقویت تجهیزات مقابله با آتش سوزی در این منطقه ضروری است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: پارکینگهای دولتی و بخش خصوصی فعال در محور مواصلاتی شهر تایباد به مرز دوغارون با ظرفیت پذیرش هزار دستگاه انواع کامیون ایرانی و خارجی نیازمند تجهیز با پیشرفتهترین امکانات مقابله با حوادث است.
جمشیدی افزود : سوخت و انواع فرآوردهای نفتی یکی از مهمترین مواد صادراتی به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور همسایه به شمار میرود.
او همچنین اظهار کرد: روزانه تعداد زیادی کامیون سوخت ایرانی و خارجی وارد معبر دوغارون میشوند که انجام فرآیندهای قانونی آنها برای خروج از کشور منجر به توقف چند ساعت و یا چندین روز میشود.
جمشیدی ادامه داد: از همه ظرفیتهای لازم باید برای توقف و ماندگاری کامیونهای حامل سوخت در دوغارون استفاده کرد تا فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به خروج کالای خود از مرز و یا تخلیه آن در دوغارون اقدام کنند.
وی اضافه کرد: هم اینک زیرساختها و تاسیسات فعلی گمرک مرزی دوغارون در برابر حوادث و بلایای طبیعی با یک چالش جدی مواجه است و اجرای کامل طرح پدافند غیرعامل در آن نگاه ویژه مسئولان دستگاههای متولی کشوری و استانی را میطلبد.
بیشترین حجم کار منطقه آزادی تجاری دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
پایانه مرزی و منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.
خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.