همکاران شبکه مخابرات میاندوآب، با اجرای به‌موقع عملیات تغییر مسیر و کانال‌سازی مجدد کابل مرکزی کافو ۱۶، پایداری ارتباطات ثابت و اینترنتی هزاران مشترک در این منطقه را تضمین و از خسارات احتمالی ناشی از پروژه عمرانی پل جدید روگذر آذربایجان جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات ضروری تغییر مسیر و کانال‌سازی مجدد کابل مرکزی کافو ۱۶ مرکز مخابراتی شهریار میاندوآب، با موفقیت به اتمام رسید.

این اقدام زیرساختی مهم که در مسیر جاده میاندوآب - تبریز انجام شد، با هدف حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از آسیب به این شریان اصلی ارتباطی در جریان پروژه عمرانی احداث پل جدید روگذر آذربایجان صورت پذیرفت.

مبارکی، سرپرست اداره مخابرات شهرستان میاندوآب، در حین بازدید از محل اجرای پروژه با تشریح جزئیات این عملیات گفت: کابل کافو ۱۶ به عنوان یک کابل مرکزی، نقش حیاتی در برقراری ارتباطات ثابت و ارائه خدمات اینترنتی برای تعداد زیادی از مشترکین در محدوده تحت پوشش خود ایفا می‌کند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق بر اساس نقشه‌های مخابراتی و اقدام به موقع، از بروز قطعی در خدمات و همچنین خسارات آتی به این زیرساخت حیاتی جلوگیری شد.

در پایان این بازدید، مبارکی از تلاش بی‌وقفه و فداکاری همکاران بخش شبکه مخابرات میاندوآب در حفظ و نگهداری از زیرساخت‌های ارتباطی تقدیر و تشکر نمود.