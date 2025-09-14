به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.

وی بابیان اینکه در این مدت دما بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد یافت، افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط روز پنجشنبه با استقرار جریانات جنوبی به تناوب شاهد افزایش رطوبت در نوارساحلی (بویژه ساحل شرقی)، مناطق جنوبی و بخش‌هایی از مرکز خواهیم بود.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۵.۴ و ایذه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.