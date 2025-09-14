پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب بر لزوم توسعه پوشش شبکه تلفن همراه در مناطق محروم و روستایی و ارائه خدمات ارتباطی پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در بازدید از اداره مخابرات این شهرستان، بر لزوم توسعه پوشش شبکه تلفن همراه در مناطق محروم و روستایی و ارائه خدمات ارتباطی پایدار تأکید کرد و قول پشتیبانی کامل فرمانداری از طرحهای توسعه مخابراتی را داد.
تیموری، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی از دستگاههای خدماترسان، از اداره مخابرات این شهرستان بازدید کرد.
هدف از این بازدید، بررسی روند ارائه خدمات ارتباطی، طرحهای توسعه آتی و همچنین چالشهای پیشروی اداره مخابرات عنوان شد.
فرماندار در این بازدید میدانی، از نزدیک با کارکنان واحدهای اداری و امور مشترکین دیدار و گفتوگو کرد.
در ادامه، مبارکی، سرپرست اداره مخابرات میاندوآب، در نشستی مشترک به ارائه گزارش جامعی از اقدامات انجامشده و برنامههای آتی پرداخت.
وی در این گزارش بر توسعه شبکه فیبر نوری و واگذاری سرویس پرسرعت FTTH به عنوان اولویت اصلی اشاره کرد و در مورد مشکلات و موانع پیشروی این اداره به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
تیموری در این نشست، با قدردانی از زحمات مجموعه مخابرات شهرستان در حوزه توسعه ارتباطات، بر اهمیت استمرار خدماترسانی پایدار و افزایش پوشش شبکه تلفن همراه در مناطق محروم و روستایی تأکید کرد.
فرماندار شهرستان با اشاره به اینکه دسترسی به ارتباطات پرسرعت و باکیفیت امروزه یک ضرورت انکارناپذیر است، بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر بین اداره مخابرات و دیگر نهادهای شهرستان برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژهها تأکید نمود و اطمینان داد که فرمانداری میاندوآب از تمامی ظرفیتهای خود برای پشتیبانی از این هدف مهم استفاده خواهد کرد.