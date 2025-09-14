صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا در خراسان رضوی
مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی با اعلام افزایش آلودگی هوا ناشی از نفوذ گرد و خاک، هشدار سطح زرد نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه روز یکشنبه هواشناسی خراسان رضوی آمده است: در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان، از ظهر امروز، ۲۳ شهریورماه، توفان گرد و غبار در خراسان رضوی آغاز خواهد شد که موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا و وقوع خسارت در مناطق مستعد میشود.
بر اساس این اطلاعیه، پیش بینی میشود در ۲۴ ساعت آینده، شاخص کیفیت هوا در همه ساعات فراتر از ۲۰۰ و به حد ناسالم برای همه گروهها برسد که این وضعیت تا اواخر ساعات روز دوشنبه این هفته نیز ادامه یابد.
همچنین در این اطلاعیه بر رعایت تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از شدت وزش باد، تاکید شده است.
هواشناسی خراسان رضوی در ادامه از شهروندان خواسته است علاوه بر استفاده از ماسک در تردد بیرون از منزل، به توصیههای کارگروه اضطرار آلودگی هوا توجه کنند.
هشدارهای هواشناسی، زرد، نارنجی و قرمز رنگ هستند که شدت پدیدههای جوی را به ترتیب از ضعیف تا قوی اعلام میکنند.
در هشدار نارنجی پیشبینی میشود که پدیده جوی، با داشتن اثرات منفی، موجب خسارتهای احتمالی میشوند، بنابراین به دستگاههای مسئول اعلام میشود برای مقابله با پدیدههای خسارت زا آماده باشند.